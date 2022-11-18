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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 29 Mayıs Üniversitesinde Zekat Kongresi'nde konuşuyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın yeni görüntüsüne ulaşıldı. -VTR
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Beyoğlu'ndaki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Albashır'a ait yeni görüntülere ulaşıldı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın olay öncesi araçtan inmesi ve bir mağazaya girdiği anlara ait yeni görüntülere ulaşıldı.

Emrah Gökmen   | 18.11.2022
Beyoğlu'ndaki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Albashır'a ait yeni görüntülere ulaşıldı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'ndeki saldırı günü bir araçla Taksim Meydanı'na geldiği ve ardından girdiği mağazada alışveriş yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kayda alındı.

Görüntülerde, teröristtin elindeki çantayla hafif ticari aracın ön koltuğundan inip yerine arkada koltukta oturan ve olaydan sonra Edirne'ye geçerek izini kaybettiren şüpheli Bilal Hassan'ın oturduğu anlar yer alıyor.

Fotoğraftaki: Bilal H.

Aracın Taksim Meydanı'ndan ayrılması sonrası kadın terörist Albashır'ın bir mağazaya girdiği anların bulunduğu görüntülerde, teröristin burada kısa süre alışveriş yapıp iş yerinden çıkması dikkati çekti.

Yeni detaylar çıkmaya devam ediyor

Öte yandan, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını sonrası yapılan çalışmalarda olayın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın 4 ay boyunca kaldıkları ev ve çalıştıkları iş yerinin sahibi olan Ferhat Habeş ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

Terör örgütü ile bağlantısı daha önce tespit edilen ve saldırıyla ilgili tutuklananlar arasında yer alan Habeş'in kardeşinin de terör örgütü PYD/YPG'de görev aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen bir operasyonda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Firari şüpheli Bilal Hassan'ı Edirne'de karşılayan zanlı tutuklandı

Saldırı sonrası şüpheli terörist Bilal Hassan'ı Edirne'ye kaçıran Ammar Jarkas’ın ifadesi sonrası çalışmayı derinleştiren ekipler, zanlıyı Edirne'de karşılayan Hüseyin Güneş'i düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Tutuklu zanlı Jarkas, emniyetteki ifadesinde, olay günü saat 16.15'de Bilal'in arabaya bindiğini ve birlikte kuru kahve satan bir iş yerinden büyük bir beyaz poşet ile bavul alarak yola çıktıklarını söylediği öğrenildi.

Fotoğraftaki: Hüseyin Güneş

Daha sonra Edirne'ye doğru yola çıktıklarını, 2 saat süren yolculukta şüphelinin hep telefonla ilgilendiğini aktaran Jarkas, "Adının 'Hamza' olduğunu bildiğim fakat gerçekte Hüseyin Güneş isimli kişinin bizi karşılayacağı bilgisi verildi bana. Bilal’i, Hüseyin Güneş’e bıraktım, Hüseyin, Bilal’i aldı. Ben Edirne’ye giderken Halil Mence beni arayıp 'Bir kadının acilen alınması ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini' söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne’den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır’ı gördüm. Kardeşime 'bu kim?' diye sorduğumda Halil Mence’nin bahsettiği kadın olduğunu, kadının zor durumda kaldığını ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Sonra da siz geldiniz." diye konuştu.

Yapılan görüşme sonrası düzenlenen operasyonla yakalanan ve gözaltına alınan Hüseyin Güneş'in de saldırıyla ilgili tutuklananlar arasında yer aldığı belirtildi.

Sahte evlilik belgesi düzenlenmiş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışma sonrasında terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan adına düzenlenmiş sahte evlilik belgesini tespit etti.

Sözde Halep Şer’i Mahkemesi tarafından düzenlenen ve sahte tarihler atılan belgede iki teröristtin şahitler eşliğinde bin Suriye lirası karşılığında evlendiklerini gösteren ifadeler yer aldı.

Belgenin sahte olduğunu değerlendiren emniyet güçleri, saldırıyla ilgili çalışmalarını sürüyor.

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