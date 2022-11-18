Meteorolojiden Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
Antalya'nın doğusunda gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu kesimlerindeki Aksu, Serik, Manavgat ilçelerinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışların, yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.