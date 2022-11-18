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Meteorolojiden Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya'nın doğusunda gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Yusuf Soykan Bal   | 18.11.2022
Meteorolojiden Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu kesimlerindeki Aksu, Serik, Manavgat ilçelerinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışların, yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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