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Malatya'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları sürüyor.

Ramiz Akar  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Malatya'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları devam ediyor

Malatya

Depremlerin hasara yol açtığı Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde ağır hasarlı binaların yıkımına devam edildi.

İş makinelerinin yıkımını yaptığı ağır hasarlı binada enkazlar kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.

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