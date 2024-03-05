Malatya'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları sürüyor.
Malatya
Depremlerin hasara yol açtığı Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde ağır hasarlı binaların yıkımına devam edildi.
İş makinelerinin yıkımını yaptığı ağır hasarlı binada enkazlar kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.