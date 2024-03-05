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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Samsun'da şehit olan polis memuru Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da şehit olan polis memuru Orhan Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Mehmet Tosun  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Samsun'da şehit olan polis memuru Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Samsun'da kaza yerinden kaçan otomobilin çarpması sonucu şehit olan Mutlu'nun ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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