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Malatya'da baston görünümlü silah ele geçirildi

Malatya'da baston görünümlü silah ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Orhan Yoldaş   | 07.01.2023
Malatya'da baston görünümlü silah ele geçirildi

Malatya

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 baston görünümlü ateşli silah, 2 bin 561 cinsel içerikli ürünle 126 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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