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Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı, Volkan Kaşik, Bilal Timur  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Yeter Erdine / AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 14,27 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD yetkilileri, deprem nedeniyle kentte olumsuz bir ihbar alınmadığını, saha taramasının devam ettiğini bildirdi.

Deprem anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, deprem anı Fahri Kayahan Bulvarı'ndaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, iş yerindeki kadınların sarsıntıyla birlikte dışarı kaçtığı görülüyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te meydana gelen depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiğini belirtti.

Yerlikaya, "Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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