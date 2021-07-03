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Maceraseverler Melen Çayı'nda rafting yaparak adrenalin depoladı

Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki rafting işletmelerinde hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Ömer Ürer   | 03.07.2021
Maceraseverler Melen Çayı'nda rafting yaparak adrenalin depoladı Fotoğraf: Ömer Ürer - Anadolu Ajansı

Düzce

Maceraseverler Melen Çayı'nda rafting yaparak adrenalin depoladı

Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'na gelen maceraseverler, rafting yaparak keyifli vakit geçirdi.Dokuzdeğirmen mevkisinde bulunan Melen Çayı'nda rafting turları, salgın tedbirlerinin hafifletilmesinin ardından arttı.İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kent arasında yer alan, 16 kilometrelik rafting parkuruyla doğa ve sporseverlerin ilgisini çeken bölgede yoğunluk oluştu. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'na gelen maceraseverler, rafting yaparak keyifli vakit geçirdi.

Dokuzdeğirmen mevkisinde bulunan Melen Çayı'nda rafting turları, salgın tedbirlerinin hafifletilmesinin ardından arttı.

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kent arasında yer alan, 16 kilometrelik rafting parkuruyla doğa ve sporseverlerin ilgisini çeken bölgede yoğunluk oluştu.

Bir yarışma programında dereceye giren Ayşe Yüksel ve Uğurtan Dora da botlara binerek maceraseverlerle kürek çekti.

"Parkurumuz Türkiye'nin en uzun ve heyecanlı parkuru"

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, hafta sonu tesislere yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Maceraseverlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tepe, "Coğrafi anlamda çok önemli bir noktadayız. Parkurumuz Türkiye'nin en uzun ve heyecanlı parkuru." dedi.

Ayşe Yüksel de bölgenin doğal güzellikler bakımından çok zengin olduğunu dile getirdi.

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Maceraseverler Melen Çayı'nda rafting yaparak adrenalin depoladı

Maceraseverler Melen Çayı'nda rafting yaparak adrenalin depoladı