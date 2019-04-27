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Spor

Adrenalin tutkunları Melen Çayı'na akın etti

Türkiye'nin önemli rafting alanlarından Melen Çayı'nın etrafında bulunan rafting tesisleri, adrenalin tutkunlarının akınına uğradı.

Ömer Ürer   | 27.04.2019
Adrenalin tutkunları Melen Çayı'na akın etti

Düzce

Adrenalin tutkunları Melen Çayı'na akın etti

Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Dokuzdeğirmen rafting parkuru günde yaklaşık bin adrenalin tutkununu ağırlıyor. Son yıllarda adrenalin tutkunlarının gözde alanı haline gelen Melen Çayı, ramazan ayı öncesinde doğa sporlarını sevenlerin akınına uğruyor. Melen Çayı çevresinde bulunan 4 işletmede 13 kilometrelik heyecan dolu parkurda botlara binen maceraseverler, çaydaki debinin de yüksek olması dolayısıyla adrenalin yaşadı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Dokuzdeğirmen rafting parkuru günde yaklaşık bin adrenalin tutkununu ağırlıyor.

Son yıllarda adrenalin tutkunlarının gözde alanı haline gelen Melen Çayı, ramazan ayı öncesinde doğa sporlarını sevenlerin akınına uğruyor.

Melen Çayı çevresinde bulunan 4 işletmede 13 kilometrelik heyecan dolu parkurda botlara binen maceraseverler, çaydaki debinin de yüksek olması dolayısıyla adrenalin yaşadı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı öncesi bütün rezervasyonların dolduğunu söyledi.

Havaların güzel olması ve suyun debisinin yüksek olmasının vatandaşları cezbettiğine değinen Tepe, "Vatandaşlarımız akın akın geliyor. Suyun debisi şu an olması gerekenin üzerinde ve adrenalin tutkunlarının arayıp bulamayacağı bir ortam." dedi.

Bölgeye birçok spor alanında yatırımın geldiğini fakat en başta raftingin adrenalin tutkunlarını kente çektiğini vurgulayan Tepe, "Düzce sporseverlerin adresi haline geldi. Türkiye'nin rafting cenneti haline geldik. İstanbul ve Ankara gibi metropollerin arasında olmamız en büyük avantajımız. Çok büyük talep var ve artık adrenalinin merkezi haline geldik." şeklinde konuştu.

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