LGS kapsamındaki merkezi sınav yapıldı

[1/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Tekirdağ'da öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi.
[2/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Tekirdağ'da öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi.
[3/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı kapsamında öğrenciler okullara geldi, kontrollerin ardından binalara alındı. Kırşehir Yunus Emre Ortaokulunda da hareketlilik yaşandı. ( Serkan Güner - Anadolu Ajansı )
[4/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı kapsamında öğrenciler okullara geldi, kontrollerin ardından binalara alındı. Kırklareli Anadolu Lisesi'nde de hareketlilik yaşandı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
[5/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı kapsamında öğrenciler okullara geldi, kontrollerin ardından binalara alındı. Kırklareli Anadolu Lisesi'nde de hareketlilik yaşandı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
[6/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Siirt'te öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi.
( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )
[7/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Siirt'te öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi.
( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )
[8/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Ankara'daki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı )
[9/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Ankara'daki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı )
[10/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Ankara'daki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı )
[11/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Ankara'daki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı )
[12/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Ankara'daki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı )
[13/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı kapsamında öğrenciler okullara geldi, kontrollerin ardından binalara alındı. Diyarbakır'da Gaziler Anadolu Lisesi'nde de hareketlilik yaşandı. ( Osman Bilgin - Anadolu Ajansı )
[14/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı kapsamında öğrenciler okullara geldi, kontrollerin ardından binalara alındı. Diyarbakır'da Gaziler Anadolu Lisesi'nde de hareketlilik yaşandı. ( Osman Bilgin - Anadolu Ajansı )
[15/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Gaziantep'te öğrenciler, velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. ( Ömer Faruk Salman - Anadolu Ajansı )
[16/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Gaziantep'te öğrenciler, velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. ( Ömer Faruk Salman - Anadolu Ajansı )
[17/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Malatya'daki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( Orhan Yoldaş - Anadolu Ajansı )
[18/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. İstanbul'daki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( Alper Korkmaz - Anadolu Ajansı )
[19/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Niğde'deki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( Ahmet Demircan - Anadolu Ajansı )
[20/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Kadıköy'deki İstanbul Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından sınıflara yöneldi. ( Beyza Cömert - Anadolu Ajansı )
[21/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Kadıköy'deki İstanbul Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından sınıflara yöneldi. ( Beyza Cömert - Anadolu Ajansı )
[22/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Düzce'de öğrenciler, velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
[23/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Düzce'de öğrenciler, velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
[24/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi. Ankara Çankaya'daki Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'ndeki bazı veliler, sınava giren çocuklarını okul önünde bekledi. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı )
[25/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi. Ankara Çankaya'daki Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'ndeki bazı veliler, sınava giren çocuklarını okul önünde bekledi. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı )
[26/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi. Ankara Çankaya'daki Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'ndeki bazı veliler, sınava giren çocuklarını okul önünde bekledi. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı )
[27/28] Bahçelievler Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetişemeyen öğrencileri, motorize zabıta ekiplerinin çabasıyla okullarına ulaştırdı.
( Bahçelievler Belediyesi - Anadolu Ajansı )
[28/28] Bahçelievler Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetişemeyen öğrencileri, motorize zabıta ekiplerinin çabasıyla okullarına ulaştırdı. Bülent Ecevit Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hüseyin Ali Erbatur, diz kapağındaki sorun nedeniyle kendi imkanlarıyla okula gitmekte zorlandı. Erbatur, belediyeye ait ambulansla evinden alınarak sınava gireceği okula ulaştırıldı. ( Bahçelievler Belediyesi - Anadolu Ajansı )