Milli Eğitim Bakanlığınca ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi.

LGS kapsamındaki merkezi sınav yapıldı Milli Eğitim Bakanlığınca ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi.

Merkezi sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda, yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi.

Sınav 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı. Öğrenciler bu oturumda 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı. Sınavın saat 12.50'de sona ermesinin ardından merkezi sınavın iki oturumu da tamamlanmış oldu.

[1/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Tekirdağ'da öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. [2/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Tekirdağ'da öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. [3/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı kapsamında öğrenciler okullara geldi, kontrollerin ardından binalara alındı. Kırşehir Yunus Emre Ortaokulunda da hareketlilik yaşandı. ( Serkan Güner - Anadolu Ajansı ) [4/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı kapsamında öğrenciler okullara geldi, kontrollerin ardından binalara alındı. Kırklareli Anadolu Lisesi'nde de hareketlilik yaşandı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı ) [5/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı kapsamında öğrenciler okullara geldi, kontrollerin ardından binalara alındı. Kırklareli Anadolu Lisesi'nde de hareketlilik yaşandı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı ) [6/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Siirt'te öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı ) [7/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Siirt'te öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı ) [8/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Ankara'daki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı ) [9/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Ankara'daki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı ) [10/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Ankara'daki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı ) [11/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Ankara'daki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı ) [12/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Ankara'daki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı ) [13/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı kapsamında öğrenciler okullara geldi, kontrollerin ardından binalara alındı. Diyarbakır'da Gaziler Anadolu Lisesi'nde de hareketlilik yaşandı. ( Osman Bilgin - Anadolu Ajansı ) [14/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı kapsamında öğrenciler okullara geldi, kontrollerin ardından binalara alındı. Diyarbakır'da Gaziler Anadolu Lisesi'nde de hareketlilik yaşandı. ( Osman Bilgin - Anadolu Ajansı ) [15/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Gaziantep'te öğrenciler, velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. ( Ömer Faruk Salman - Anadolu Ajansı ) [16/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Gaziantep'te öğrenciler, velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. ( Ömer Faruk Salman - Anadolu Ajansı ) [17/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Malatya'daki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( Orhan Yoldaş - Anadolu Ajansı ) [18/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. İstanbul'daki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( Alper Korkmaz - Anadolu Ajansı ) [19/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Niğde'deki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( Ahmet Demircan - Anadolu Ajansı ) [20/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Kadıköy'deki İstanbul Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından sınıflara yöneldi. ( Beyza Cömert - Anadolu Ajansı ) [21/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Kadıköy'deki İstanbul Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından sınıflara yöneldi. ( Beyza Cömert - Anadolu Ajansı ) [22/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Düzce'de öğrenciler, velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı ) [23/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Düzce'de öğrenciler, velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı ) [24/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi. Ankara Çankaya'daki Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'ndeki bazı veliler, sınava giren çocuklarını okul önünde bekledi. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı ) [25/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi. Ankara Çankaya'daki Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'ndeki bazı veliler, sınava giren çocuklarını okul önünde bekledi. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı ) [26/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi. Ankara Çankaya'daki Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'ndeki bazı veliler, sınava giren çocuklarını okul önünde bekledi. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı ) [27/28] Bahçelievler Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetişemeyen öğrencileri, motorize zabıta ekiplerinin çabasıyla okullarına ulaştırdı. ( Bahçelievler Belediyesi - Anadolu Ajansı ) [28/28] Bahçelievler Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetişemeyen öğrencileri, motorize zabıta ekiplerinin çabasıyla okullarına ulaştırdı. Bülent Ecevit Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hüseyin Ali Erbatur, diz kapağındaki sorun nedeniyle kendi imkanlarıyla okula gitmekte zorlandı. Erbatur, belediyeye ait ambulansla evinden alınarak sınava gireceği okula ulaştırıldı. ( Bahçelievler Belediyesi - Anadolu Ajansı ) × [1/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Tekirdağ'da öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. [2/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Tekirdağ'da öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. [3/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı kapsamında öğrenciler okullara geldi, kontrollerin ardından binalara alındı. Kırşehir Yunus Emre Ortaokulunda da hareketlilik yaşandı. ( Serkan Güner - Anadolu Ajansı ) [4/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı kapsamında öğrenciler okullara geldi, kontrollerin ardından binalara alındı. Kırklareli Anadolu Lisesi'nde de hareketlilik yaşandı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı ) [5/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı kapsamında öğrenciler okullara geldi, kontrollerin ardından binalara alındı. Kırklareli Anadolu Lisesi'nde de hareketlilik yaşandı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı ) [6/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Siirt'te öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı ) [7/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Siirt'te öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı ) [8/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Ankara'daki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı ) [9/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Ankara'daki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı ) [10/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Ankara'daki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı ) [11/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Ankara'daki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı ) [12/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Ankara'daki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı ) [13/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı kapsamında öğrenciler okullara geldi, kontrollerin ardından binalara alındı. Diyarbakır'da Gaziler Anadolu Lisesi'nde de hareketlilik yaşandı. ( Osman Bilgin - Anadolu Ajansı ) [14/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı kapsamında öğrenciler okullara geldi, kontrollerin ardından binalara alındı. Diyarbakır'da Gaziler Anadolu Lisesi'nde de hareketlilik yaşandı. ( Osman Bilgin - Anadolu Ajansı ) [15/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Gaziantep'te öğrenciler, velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. ( Ömer Faruk Salman - Anadolu Ajansı ) [16/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Gaziantep'te öğrenciler, velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. ( Ömer Faruk Salman - Anadolu Ajansı ) [17/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Malatya'daki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( Orhan Yoldaş - Anadolu Ajansı ) [18/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. İstanbul'daki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( Alper Korkmaz - Anadolu Ajansı ) [19/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Niğde'deki okullarda da hareketlilik yaşandı. ( Ahmet Demircan - Anadolu Ajansı ) [20/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Kadıköy'deki İstanbul Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından sınıflara yöneldi. ( Beyza Cömert - Anadolu Ajansı ) [21/28] Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Kadıköy'deki İstanbul Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından sınıflara yöneldi. ( Beyza Cömert - Anadolu Ajansı ) [22/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Düzce'de öğrenciler, velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı ) [23/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Düzce'de öğrenciler, velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı ) [24/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi. Ankara Çankaya'daki Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'ndeki bazı veliler, sınava giren çocuklarını okul önünde bekledi. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı ) [25/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi. Ankara Çankaya'daki Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'ndeki bazı veliler, sınava giren çocuklarını okul önünde bekledi. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı ) [26/28] Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi. Ankara Çankaya'daki Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'ndeki bazı veliler, sınava giren çocuklarını okul önünde bekledi. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı ) [27/28] Bahçelievler Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetişemeyen öğrencileri, motorize zabıta ekiplerinin çabasıyla okullarına ulaştırdı. ( Bahçelievler Belediyesi - Anadolu Ajansı ) [28/28] Bahçelievler Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetişemeyen öğrencileri, motorize zabıta ekiplerinin çabasıyla okullarına ulaştırdı. Bülent Ecevit Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hüseyin Ali Erbatur, diz kapağındaki sorun nedeniyle kendi imkanlarıyla okula gitmekte zorlandı. Erbatur, belediyeye ait ambulansla evinden alınarak sınava gireceği okula ulaştırıldı. ( Bahçelievler Belediyesi - Anadolu Ajansı )

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

Oturumlar arasındaki dinlenme süresinde, öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi, velisi tarafından beslenme paketi talep edilmeyen öğrencilere ise su dağıtıldı.

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“Çok mutluyum, stres bitti”

Çankaya'daki Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'nde sınava giren çocuklarını yalnız bırakmayan, sınav süresi boyunca çocuklarının heyecanına ortak olan bazı veliler, sınavdan çıkan öğrencileri bir süre alkışlayarak destek verdi.

Sınava katılan Hilal Furuncu, sözel oturumunun kolay geçtiğini ancak sayısal oturumunda matematik sorularında zorlandığını dile getirdi.

Ankara Atatürk Lisesi'ni hedeflediğini söyleyen Furuncu, "Çok mutluyum, stres bitti en azından. Şimdi hayat yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.

Oturumlar arasında dağıtılan beslenme paketinden de faydalandığını belirten Furuncu, oturumlar arasında acıktığı ve enerjiye ihtiyaç duyduğu için dağıtılan yiyeceklerden memnun olduğunu ifade etti.

Furuncu'nun babası Mustafa Furuncu da "Başarılı olacağından çok eminim çünkü çok iyi hazırlandı, çok ders çalıştı, çok sıkıntı çektik beraber. İnşallah bugün güzel olur." dedi.

Adaylardan Tuğçe Aslan ise soruların kendisini zorladığını belirterek, ilk oturumu yetiştirmekte güçlük yaşadığını, ikinci oturumda da moral bozukluğuyla beklentisinin altında performans gösterdiğini söyledi.

MEB soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı

Sınavın tamamlanmasının ardından Bakanlıkça soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Öğrenciler, sınav kitapçıklarını 15 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan teslim alabilecek.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav sonuçlarıyla Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirmeyle belirlenecek.