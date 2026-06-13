Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyasının Kahramanmaraş'tan Ankara'ya devredilmesiyle dosyada kayıtlı emanet eşyalar da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyasındaki adli emanetler de Ankara'ya gönderilecek Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyasının Kahramanmaraş'tan Ankara'ya devredilmesiyle dosyada kayıtlı emanet eşyalar da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen "yetkisizlik" kararında, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Karayakup sırtları mevkisinde düşen helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı ve Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ile pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Kararda, soruşturma dosyasındaki bazı şüphelilerin olay tarihinde Ankara'da görev yaptıklarının tespit edildiği, bu nedenle soruşturma ve delil toplama faaliyetlerinin Ankara'da daha sağlıklı yürütülebileceği belirtildi.

Bu kapsamda, mevcut soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiği ifade edilen kararda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yer itibarıyla yetkisizliğine hükmedildiği bildirildi.

Kararda, soruşturma evrakının gereğinin takdir ve ifası için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma dosyasındaki kayıtlı emanet eşyaların da nakline karar verildiği kaydedildi.

Büyük Birlik Partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya, 2011 yılında Malatya özel yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiş, 2014'te özel yetkili Cumhuriyet savcılıklarının kapanmasıyla Kahramanmaraş'a iade edilmişti.