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Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Kuzey Ege'de rüzgar bu akşamdan itibaren fırtına şeklinde esecek.

Aykut Karadağ  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Ege Denizi'nde rüzgar, bugün akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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