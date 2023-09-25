Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Kuzey Ege'de rüzgar bu akşamdan itibaren fırtına şeklinde esecek.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Ege Denizi'nde rüzgar, bugün akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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