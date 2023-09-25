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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 11. yıl dönümünde andı.

Mustafa Hatipoğlu  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Türk halk ozanı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı vefatının 11'inci yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı
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