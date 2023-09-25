Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 11. yıl dönümünde andı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Türk halk ozanı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı vefatının 11'inci yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
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Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Türk halk ozanı, “Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş ustayı vefatının 11'inci yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum. pic.twitter.com/OKFijqr9dO— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 25, 2023