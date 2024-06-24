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Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ramazan Doğan  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Ramazan Doğan - AA

Kütahya

Merkeze bağlı Çifteoluklar ile Akçamescit köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesinin ardından Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, arazözler ve yangın söndürme helikopteriyle alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

Kütahya Valisi Musa Işın da olay yerine gelerek, Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil'den söndürme çalışması hakkında bilgi aldı.

"Yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü"

Vali Işın, AA muhabirine, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce ihbarın alınmasının ardından kısa sürede ulaşılan alanda müdahaleye başlandığını söyledi.

Aracı, arazöz ve itfaiyesi bulunan diğer kurumların da söndürme çalışmasına destek verdiğini belirten Işın, "Çok şükür orman yangını kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerimiz soğutma işlemlerine devam ediyor." dedi.

Havaların bugünlerde çok sıcak geçtiğini, bu nedenle yangınlara karşı bütün kurum ve birimlerin teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Işın, yaz sezonunu en zararla kapatmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.


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