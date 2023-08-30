Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kütahya merkeze yaklaşık 20 km uzaklıkta çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bursa
Kent merkezine yaklaşık 20 km uzaklıktaki Gedikoğlu Çiftliği mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Bursa, Bilecik, Kütahya, Balıkesir'den 6 helikopter ve İzmir'den bir uçağın gönderildiği yangın bölgesine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle 33 arazöz ve 4 dozer sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.