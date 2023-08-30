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Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya merkeze yaklaşık 20 km uzaklıkta çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muharrem Cin, Saliha Nur Köksal  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mehmet Gökmen/AA

Bursa

Kent merkezine yaklaşık 20 km uzaklıktaki Gedikoğlu Çiftliği mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Bursa, Bilecik, Kütahya, Balıkesir'den 6 helikopter ve İzmir'den bir uçağın gönderildiği yangın bölgesine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle 33 arazöz ve 4 dozer sevk edildi.

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