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Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında resmigeçit düzenlendi

Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki İkinci TBMM binasına kadar resmigeçit gerçekleştirildi.

Orhan Onur Gemici  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında resmigeçit düzenlendi Fotoğraf: İsmail Kaplan - AA

Ankara

30 Ağustos Zafer Bayramını kutlama programları kapsamında düzenlenen yürüyüş öncesi TBMM'nin İsmet İnönü Bulvarı girişinde yerini alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığından oluşan karma bando takımı marşlar seslendirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan yürüyüşte askerler büyük boy Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı.

Törende, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün farklı birimlerinde görevli personelden oluşan timler de yer aldı.

Atatürk Bulvarı'nda toplanan halk, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak kortejdeki asker ve polislere sevgi gösterilerinde bulundu.

Geçit töreni, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut'un korteji selamlamasıyla sona erdi.

Tören için alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Atatürk Bulvarı'na çıkan tüm ara yollar kamyonlarla, yürüyüş güzergahı ise bariyerlerle kapatıldı.

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