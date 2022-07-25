Dolar
17.84
Euro
18.27
Altın
1,725.89
ETH/USDT
1,527.50
BTC/USDT
21,918.00
BIST 100
2,551.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Kütahya'da çayır tırtılı ile mücadele başladı

Kütahya’nın Simav ilçesinde ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Ramazan Doğan   | 25.07.2022
Kütahya'da çayır tırtılı ile mücadele başladı

Kütahya

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin tarlalarda yaptıkları incelemenin ardından, zararlıdan etkilenen üreticilere Kütahya Valiliği ve İl Özel İdaresince ilaç ve teknik destek sağlanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayçiçeği ekili alanlarda tespit ettikleri çayır tırtılı zararlısına karşı en hızlı şekilde mücadele başlattıklarını söyledi.

Zararlının bulunduğu alanlarda ilaçlama yaptıklarını dile getiren Tokdemir, "Yaklaşık 1200 dekar alanda Demirci, Çitgöl ve Naşa belediyelerimizin araç ve ekipman destekleri ile çiftçilerimizle beraber zararlılara karşı etken maddeli ilaçlarla mücadele yaptık. Kontrollerimize devam ediyoruz, gerektiğinde yeniden ilaçlama yapacağız. İnşallah çok zarara sebep olmadan ve yayılmadan sonuç alacağız." diye konuştu.

Tokdemir, ilaçlama organizasyonunda emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te hasat dönemi yaklaşan Antep fıstığı için koruma tedbirleri arttırıldı
İşten çıkarılan işçiler İzmir Büyükşehir Belediyesini protesto etti
Kütahya'da çayır tırtılı ile mücadele başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Bursa'da çöp evde bulunan çocukla ilgili açıklama
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi adliyeye sevk edildi

Benzer haberler

Kütahya'da çayır tırtılı ile mücadele başladı

Kütahya'da çayır tırtılı ile mücadele başladı

Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edildi

Edirne'de 'çayır tırtılına' karşı ayçiçek tarlaları sürekli kontrol ediliyor

Edirne'de 'çayır tırtılına' karşı ayçiçek tarlaları sürekli kontrol ediliyor
İlaçlama yapılan alanlarda çayır tırtılı sorunu kontrol altına alındı

İlaçlama yapılan alanlarda çayır tırtılı sorunu kontrol altına alındı
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor

Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor