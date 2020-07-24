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Politika, Ayasofya Camii

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: 24 Temmuz bir milat olarak anılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasına ilişkin, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Bugün tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak geçecek." dedi.

Ömer Faruk Şimşek   | 24.07.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: 24 Temmuz bir milat olarak anılacak

Sakarya

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına ilişkin, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. İnşallah 24 Temmuz gelecek tarihçiler ve nesiller tarafından bir milat olarak anılacak. Bugün tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak geçecek." dedi. 

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 22-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın tanıtım programına katılan Kalın, burada yaptığı konuşmada, Sakarya'nın birçok güzelliği bünyesinde barındıran bir il olduğunu ve şampiyonaya en güzel şekilde ev sahipliği yapacağından şüphe duymadığını belirtti. 

Kalın, (Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması) bugün aynı zamanda tarihi bir gün yaşandığını ve İstanbul'dan bütün İslam alemine, bütün dünyaya çok başka bir selam gönderildiğini vurgulayarak, "İnşallah 24 Temmuz gelecek tarihçiler ve nesiller tarafından bir milat olarak anılacak. Bugün tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak geçecek." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bisiklet sporuna ayrı bir önem verdiğini anlatan Kalın, bisiklet sporunun bu şekilde Sakarya'da karşılık bulmasının çok sevindirici olduğunu söyledi. 

İbrahim Kalın, bisikletin "şarjının bitmediğine ve kapsama alanı dışında kalmadığına" değinerek, "Tam bir özgürlük demek aslında. Bu tür faaliyetlerin burada yapılması bizi son derece memnun ediyor. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin Türkiye ve dünyada parmakla örnek gösterilecek spor kompleksinin burada yapılmış olması, daha nice güzel çalışmaların habercisi olacaktır." şeklinde konuştu. 

Türkiye'nin her alanda dünya çapında faaliyetlere ev sahipliği yapabilen, standardı yükseltebilen bir ülke haline geldiğine dikkati çeken Kalın, bunu güzel örneklerinden birini ekim ayında Sakarya'da göreceklerini dile getirdi. 

Kalın, konuşmasının sonunda bisiklet sporuna, şehrin kalkınmasına ve ülkenin temsil ettiği değerlere bağlılıklarına saygı duyduğu Sakaryalılara teşekkür etti.

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