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Küçükçekmece'de metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs durağına bağlanan alt geçitteki su baskını vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Uğur İslamoğlu  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Küçükçekmece'de metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı

Istanbul

Cennet Mahallesi metrobüs durağına bağlanan alt geçitte akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle su baskını yaşandı.

Merdivenlerin bulunduğu bölümde oluşan geniş su birikintisinden dolayı yolcular buradan geçmekte zorlandı.

Bazı yolcular çevreden buldukları tahta paletler yardımıyla ıslanmadan suyu aşmaya çalışırken, kimileri ise su birikintisinin içinden geçti.

Yolcular, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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