Küçükçekmece'de metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı
İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs durağına bağlanan alt geçitteki su baskını vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Istanbul
Cennet Mahallesi metrobüs durağına bağlanan alt geçitte akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle su baskını yaşandı.
İstanbul Küçükçekmece'de, Cennet Mahallesi metrobüs durağına bağlanan alt geçitte su birikintisi oluştu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 18, 2025
▪️ Akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple alt geçidi su bastı
▪️ Yolcular, merdivenlerin önündeki su birikintisi nedeniyle geçmekte zorlandı
▪️ Kimi tahta… pic.twitter.com/dric6o5gFM
Merdivenlerin bulunduğu bölümde oluşan geniş su birikintisinden dolayı yolcular buradan geçmekte zorlandı.
Bazı yolcular çevreden buldukları tahta paletler yardımıyla ıslanmadan suyu aşmaya çalışırken, kimileri ise su birikintisinin içinden geçti.
Yolcular, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.