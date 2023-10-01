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Küçükçekmece'de çarpışan 2 metrobüste hasar oluştu

İstanbul Küçükçekmece'de çarpışan 2 metrobüste hasar oluştu.

Mücahit Türetken, Kübra Deniz  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
Küçükçekmece'de çarpışan 2 metrobüste hasar oluştu Fotoğraf: Mücahit Türetken/AA

İstanbul

Beşyol Durağı'nda içerisinde yolcular bulunan, arka arkaya seyreden 2 metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle hasar oluşan 2 metrobüs için yol bakım araçları olay yerine ulaştı.

İki araç, güzergah üzerinde boş bir alana çekilirken metrobüs yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan metrobüslerin yoldan çekilmesiyle seferler normale döndü.

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