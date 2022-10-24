Dolar
18.60
Euro
18.35
Altın
1,662.26
ETH/USDT
1,351.80
BTC/USDT
19,634.00
BIST 100
3,934.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Küçükçekmece'de tedbir amaçlı boşaltılan 3 katlı özel üniversite binası çöktü

Küçükçekmece'de, bir konut şantiyesinin istinat duvarının çökmesi sonucu, bitişiğindeki özel üniversitenin 3 katlı binası da çöktü, üniversitenin ana binasında da büyük hasar oluştu.

Mücahit Türetken, Şükrü Gündüz   | 24.10.2022
Küçükçekmece'de tedbir amaçlı boşaltılan 3 katlı özel üniversite binası çöktü

İstanbul

Sefaköy'de Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir konut şantiyesinde, zemini güçlendirmek için uygulanan fora kazıkları patlarken çökme yaşandı.

Çökme nedeniyle şantiye sahasının yanındaki özel İstanbul Arel Üniversitesinin 3 katlı binası da çöktü. Üniversitenin ana binasının bir köşesinde de büyük hasar meydana geldi.

Binalar daha önce tedbir amaçlı boşaltıldığı için herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin, şantiye sahası çevresindeki diğer bina ve apartmanlarda herhangi bir etkilenme olup olmadığına yönelik incelemeleri sürüyor.

Şantiye sahasında akşam saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle bitişiğindeki özel üniversite binası tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de olay yerine gelerek şantiye sahasında incelemelerde bulunmuştu.

Yapılan ilk incelemenin ardından şantiye etrafına şerit çekilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küçükçekmece'de tedbir amaçlı boşaltılan 3 katlı özel üniversite binası çöktü
Silivri'de şüphelilerin açtığı ateşte yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan'da vatandaşlarla bir araya geldi
İstanbul Barosu başkanlığına avukat Filiz Saraç seçildi
Adalet Bakanı Bozdağ Diyarbakır Cezaevi anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teslim etti

Benzer haberler

Küçükçekmece'de tedbir amaçlı boşaltılan 3 katlı özel üniversite binası çöktü

Küçükçekmece'de tedbir amaçlı boşaltılan 3 katlı özel üniversite binası çöktü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet