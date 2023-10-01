Ankara Emniyet Müdürlüğü, "kontrollü patlatılacak" şüpheli paketlere karşı Başkentlileri uyardı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırının ardından "kontrollü patlatılacak" şüpheli paketler nedeniyle vatandaşlara paniğe kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Ankara
Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kızılay ve Emniyet Genel Müdürlüğü çevresinde şüpheli paket olaylarıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacağı" bildirildi.
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Açıklamada, "Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.