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Ankara Emniyet Müdürlüğü, "kontrollü patlatılacak" şüpheli paketlere karşı Başkentlileri uyardı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırının ardından "kontrollü patlatılacak" şüpheli paketler nedeniyle vatandaşlara paniğe kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Barış Kılıç  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
Ankara Emniyet Müdürlüğü, "kontrollü patlatılacak" şüpheli paketlere karşı Başkentlileri uyardı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kızılay ve Emniyet Genel Müdürlüğü çevresinde şüpheli paket olaylarıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacağı" bildirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi yer aldı.

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