Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte 808 bin 351 doz aşı uygulandı
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 808 bin 351 aşı uygulandı.
Ankara
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