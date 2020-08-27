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Spor, Basketbol

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Emre Doğan   | 27.08.2020
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanemiz Medical Park'ın katkılarıyla 25 Ağustos Salı günü yapılan Kovid-19 testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır."


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