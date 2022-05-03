Kovid-19 sonrası cezaevlerinde ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor
Cezaevlerinde, Kovid-19 salgını sonrasında ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor.
Ankara
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2020'nin mart ayından itibaren ertelenen, Aralık 2021'de ise yeniden uygulamaya konulan açık görüşler kapsamında, ilk "bayram açık görüşü"nün yapılmasına ilişkin genelge gönderdi.
Böylece salgın sürecinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilemeyen "bayram açık görüşleri"nin ilki, bugün başlamış oldu.
Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan açık görüşler, 8 Mayıs'ta sona erecek.
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü de açık görüş nedeniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Ziyaretçilerin açık görüşleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.