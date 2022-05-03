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Kovid-19 sonrası cezaevlerinde ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor

Cezaevlerinde, Kovid-19 salgını sonrasında ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor.

Kemal Karadağ   | 03.05.2022
Kovid-19 sonrası cezaevlerinde ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor Fotoğraf: Ömer Taha Çetin - AA

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2020'nin mart ayından itibaren ertelenen, Aralık 2021'de ise yeniden uygulamaya konulan açık görüşler kapsamında, ilk "bayram açık görüşü"nün yapılmasına ilişkin genelge gönderdi.

Böylece salgın sürecinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilemeyen "bayram açık görüşleri"nin ilki, bugün başlamış oldu.

Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan açık görüşler, 8 Mayıs'ta sona erecek.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü de açık görüş nedeniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Ziyaretçilerin açık görüşleri sürüyor.

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