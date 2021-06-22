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Gündem, Koronavirüs

Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırı 25'e indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırının 25'e indiğini, yarından itibaren randevuların alınabileceğini açıkladı.

Ferdi Türkten,Mehmet Tosun   | 22.06.2021
Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırı 25'e indi Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." ifadelerini kullandı.


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