Konya-Ankara kara yolunda yoğun sis etkili oldu
Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Konya
Ankara-Konya kara yolu Kulu kavşağında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Şehirler arası yolda sürücüler de zor anlar yaşadı.
Ayrıca bölgede Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.