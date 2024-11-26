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Konya-Ankara kara yolunda yoğun sis etkili oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Hüseyin Ordulu  | 26.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Konya-Ankara kara yolunda yoğun sis etkili oldu

Konya

Ankara-Konya kara yolu Kulu kavşağında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Şehirler arası yolda sürücüler de zor anlar yaşadı.

Ayrıca bölgede Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam etti.

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