Bitlis’te 4,3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Bitlis’in merkez ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirildi.
Ankara
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Bitlis’in merkez ilçesinde saat 05.50’de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8,71 kilometre olarak kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.