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⁠Bitlis’te 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Bitlis’in merkez ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirildi.

Cankut Taşdan  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
⁠Bitlis’te 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Bitlis’in merkez ilçesinde saat 05.50’de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8,71 kilometre olarak kaydedildi.

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