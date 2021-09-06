Dolar
8.29
Euro
9.84
Altın
1,825.35
ETH/USDT
3,965.00
BTC/USDT
51,659.00
BIST 100
1,476.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılıyor.
logo
Gündem, Sağlık

KKTC'ye girişlerde bugünden itibaren QR kodu istenecek

KKTC'ye yurt dışından gelecek 18 yaş ve üzeri kişiler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugünden itibaren yolculuk öncesinde "adapass.gov.ct.tr" adresinden yolcu formunu dolduracak ve alınacak QR kodu ile ülkeye giriş yapabilecek.

Muhammet İkbal Arslan   | 06.09.2021
KKTC'ye girişlerde bugünden itibaren QR kodu istenecek

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 1 Eylül'de önerdiği ve Sağlık Bakanlığının açıkladığı karara göre, bugün itibarıyla ülkeye hava, deniz ve kara kapılarını kullanarak giriş yapacak kişilerden QR kod istenecek.

Siteye bilgilerini eklemeyen ve QR kodu almayan kişiler ise ülkeye giriş yapamayacak.

Siteye giriş yapan KKTC vatandaşlarının Adapass, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Healthpass, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının Greenpass ve İngiltere vatandaşlarının NHS QR kodlu evrakını, ülkeye girişte kontrol edilmek üzere beraberinde getirmeleri gerekecek.

Diğer ülke vatandaşlarının ise geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını, uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri ve eklenen evrakları ülkeye girişte kontrol edilmek üzere beraberinde getirmeleri zorunlu olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Taşbakan: Yoğun bakımdaki Kovid-19 vakalarının neredeyse tamamı aşısız hastalar
Adıyaman'da veli ve öğretmenler için okul bahçelerine aşı standı kuruldu
THY'den yolculara PCR testi hatırlatması
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

KKTC'ye girişlerde bugünden itibaren QR kodu istenecek

KKTC'ye girişlerde bugünden itibaren QR kodu istenecek

Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin KKTC kıyılarında iki bölgede yapılan incelemelerde kirliliğe rastlanmadı

'(Akdeniz'deki petrol sızıntısı) Çok büyük oranda bir kirliliğin kalmadığını görüyoruz'

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının KKTC kıyıları için tehlike oluşturma ihtimali hala var

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının KKTC kıyıları için tehlike oluşturma ihtimali hala var
KKTC açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin çalışmalar sürüyor

KKTC açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin çalışmalar sürüyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Petrol sızıntısının Karpaz bölgesine intikali riski en azından şimdilik azalmıştır

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Petrol sızıntısının Karpaz bölgesine intikali riski en azından şimdilik azalmıştır