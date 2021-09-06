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'Hudut kartalları' bu yıl içinde sınır hattında 321 terörist yakaladı

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının son bir ayda sınır hattından yasa dışı geçmeye çalışan 75 teröristi yakaladığı, bu yıl sınırlarda yakalanan teröristlerin sayısının 321'e yükseldiği belirtildi.

Sarp Özer   | 06.09.2021
'Hudut kartalları' bu yıl içinde sınır hattında 321 terörist yakaladı

Ankara

Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, terörle mücadelenin yanı sıra sınır hattında kaçakçılığın ve düzensiz yasa dışı göçmen girişinin engellemesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, fiziki güvenlik sistemleri ve ilave birliklerle takviye edilen hudut birlikleri, son bir ayda sınırlardan yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 75 teröristi yakaladı. Teröristlerden 54'ünün FETÖ, 13'ünün PKK/YPG ve 8'inin DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.

Yılbaşından itibaren sınırlardan yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunurken yakalanan teröristlerin sayısı 321'e yükseldi.

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