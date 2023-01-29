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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Silivri Mübadele Müze Evi Açılış Töreni’nde konuşuyor.
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Kızılcahamam'ın hafta sonu ziyaretçilerine kar sürprizi

Başkentin şehir merkezi kar yağışına hasret kalırken, Kızılcahamam ilçesinde kısa süreli de olsa kar görmek, ilçeyi ziyaret edenleri sevindirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 29.01.2023
Kızılcahamam'ın hafta sonu ziyaretçilerine kar sürprizi

Ankara

Termal suları ve doğal güzellikleriyle bilinen Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı girişinde öğleden sonra başlayan kar yağışı kısa sürdü.

Başkent merkezinde beklenen kar henüz yağmazken, Ankara'ya yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki milli parkı ziyarete gelenler, kısa süreli de olsa kar görmenin keyfini yaşadı.

Meteorolojik veriler, ilçede çarşambaya kadar hafif kar yağışı görüleceğini, sıcaklıkların sıfırın altında 4 ile 4 santigrat derece arasında olacağını gösteriyor.

Ankara'nın merkezi için de 3 gün hafif kar yağışı tahmini yapılıyor.

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