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Sakarya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki yüksek bölgelerde kar yağışı başladı.

Davut Genç   | 29.01.2023
Sakarya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı Fotoğraf: Davut Genç - AA

Sakarya

İlçede dün etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kocaali ve Hendek ilçeleri arasındaki 900 rakımlı Çam Dağı ile Kızılüzüm, Süngüt ve Aktaş mahallelerindeki rakımı yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Sisin de zaman zaman etkili olduğu bölgede, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken çiçek açan kardelenler ise kar altında kaldı.

Bu arada bölgedeki kar manzarası dronla görüntülendi.

Çam Dağı'na gelen vatandaşlardan Serdar Kaya, AA muhabirine, bekledikleri karın yağmaya başladığını ve çok güzel manzaralara şahitlik ettiklerini söyledi.


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