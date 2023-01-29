MSB'den Batı Trakya Türklerinin 29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü'ne ilişkin paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Batı Trakya Türklerinin 29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
Bakanlığın Twitter hesabındaki mesajda, "29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü'nde Batı Trakya Türkü soydaşlarımızı selamlıyor, kimlik soykırımına karşı haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz. Mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet'e Allah'tan rahmet diliyor, kendisini saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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“29 Ocak Millî Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü”nde Batı Trakya Türkü soydaşlarımızı selamlıyor, kimlik soykırımına karşı haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz. Mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet’e Allah’tan rahmet diliyor, kendisini saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/WUW2uFu0iU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 29, 2023