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Kırklareli'nde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı. Bölgedeki bazı tarım arazileri su altında kaldı, limandaki tekneler yan yattı.

Özgün Tiran   | 18.04.2022
Kırklareli'nde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı Fotoğraf: Özgün Tiran - Anadolu Ajansı

Kırklareli

Kıyıköy beldesine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki baraj, tam doluluğu nedeniyle dolu savaktan kontrolsüz olarak dere yatağına akmaya başladı.

Dere yatağından taşan sular tarım alanlarına yayıldı. Limana ulaşan taşkın nedeniyle Balıkçı Barınağı yolu ulaşıma kapandı.

Taşkın nedeniyle limandaki çok sayıda tekne yan yattı, bazı iş yerleri zarar gördü.

Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Kıyıköy Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin bölgeye gelerek inceleme bulundu.

Balıkçı Erdinç Abay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Teknem burada bağlıydı ipleri kestim tekneyi kurtarmak için. Keserek açtım tekneyi buradan. İlk geldiğinde çok sert geldi, yoğundu." dedi. 

Abay, iş makinası üzerinde Kıyıköy'e geçebildiklerini, çok korktuklarını dile getirdi.

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