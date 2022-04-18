Dolar
14.65
Euro
15.79
Altın
1,979.42
ETH/USDT
2,972.00
BTC/USDT
40,069.00
BIST 100
2,510.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezindeki "Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı"nda konuşuyor
logo
Gündem

Tokat'ta etkili olan rüzgar çatıları uçurdu

Tokat'ta etkili olan rüzgar çatıları uçurdu, çok sayıda araçta hasar meydana geldi.

Ekber Türkoğlu, Erol Yıldız   | 18.04.2022
Tokat'ta etkili olan rüzgar çatıları uçurdu Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Kentte akşam üstü etkili olan rüzgar nedeniyle özellikle sanayi sitesindeki bazı iş yerlerinin uçan çatıları park halindeki araçların üzerine düştü. Elektrik direği devrildi.

Bahçelievler Camisi'nin alemi rüzgarda koptu, bazı ağaçlar devrildi.

Polis, itfaiye ve elektrik arıza ekipleri gelen ihbarlara müdahale etmeye çalışıyor.

Erbaa ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle Yunus Emre Mahallesi Akay Sokak'ta bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi.

Olayı gören araç sahibi ve vatandaşlar Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu ağaç otomobilin üzerinden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 vakaları bir günde yüzde 90 arttı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 663'e çıktı
İtalya Başbakanı Draghi Kovid-19'a yakalandı
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsü artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir
Endonezyalıların neredeyse tamamı Kovid-19'a karşı antikor geliştirdi

Benzer haberler

Tokat'ta etkili olan rüzgar çatıları uçurdu

Tokat'ta etkili olan rüzgar çatıları uçurdu

Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Down sendromlu minik Ece sevgiyle engellerin üstesinden geliyor

Sinop'ta şiddetli fırtına deniz ulaşımı ve balıkçılığı olumsuz etkiledi

Sinop'ta şiddetli fırtına deniz ulaşımı ve balıkçılığı olumsuz etkiledi
Tarihi türbede 50 yıldır mukabele geleneğini sürdürüyorlar

Tarihi türbede 50 yıldır mukabele geleneğini sürdürüyorlar