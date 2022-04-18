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Gündem

MSB'den Pençe Kilit Operasyonu'na videolu paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin hazırlanan video klibi paylaştı.

Sefa Şahin   | 18.04.2022
MSB'den Pençe Kilit Operasyonu'na videolu paylaşım

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İşte bunlar bizim al bayraklılar. Kahraman Mehmetçik, Pençe Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadesi kullanıldı.

Videoda, "İşte Bunlar Bizim Al Bayraklılar" marşı da yer aldı.

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