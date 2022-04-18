MSB'den Pençe Kilit Operasyonu'na videolu paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin hazırlanan video klibi paylaştı.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İşte bunlar bizim al bayraklılar. Kahraman Mehmetçik, Pençe Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadesi kullanıldı.
Videoda, "İşte Bunlar Bizim Al Bayraklılar" marşı da yer aldı.
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İşte bunlar bizim Al Bayraklılar...🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 18, 2022
Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor! #PençeKilit pic.twitter.com/aRddyjoNoY