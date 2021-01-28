Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu
Bartın'da etkili olan sağanak ve eriyen kar taşkına yol açtı.
Bartın
Kent genelinde sağanak ve eriyen kar nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi.
Su seviyesinin yükselmesi sonucu yürüyüş yolu mevkisindeki iskeleler ile Çağlayan piknik alanının bir bölümü ve buradaki büfeler su altında kaldı.
Arıt beldesinde ise derenin taşması nedeniyle bazı bahçeleri su basarken, bölgede Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşım farklı yollardan sağlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.