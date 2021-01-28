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Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

Bartın'da etkili olan sağanak ve eriyen kar taşkına yol açtı.

Selim Bostancı   | 28.01.2021
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Kent genelinde sağanak ve eriyen kar nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi.

Su seviyesinin yükselmesi sonucu yürüyüş yolu mevkisindeki iskeleler ile Çağlayan piknik alanının bir bölümü ve buradaki büfeler su altında kaldı.

Arıt beldesinde ise derenin taşması nedeniyle bazı bahçeleri su basarken, bölgede Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşım farklı yollardan sağlanıyor.

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