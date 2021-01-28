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Prof. Dr. Zaimoğlu: Gıda güvenliği tüm dünyada en önemli problemlerin başında gelecek

Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek arttığını belirterek, gelecek yıllarda gıda güvenliğinin dünyanın en önemli problemlerinin başında geleceğini belirtti.

Gökhan Zobar   | 28.01.2021
Prof. Dr. Zaimoğlu: Gıda güvenliği tüm dünyada en önemli problemlerin başında gelecek Fotoğraf: Juancho Torres/AA

Edirne

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek arttığını belirterek, gelecek yıllarda gıda güvenliğinin dünyanın en önemli problemlerinin başında geleceğini bildirdi.

Prof. Dr. Zaimoğlu, Temiz Enerji Vakfı (TEMEV) ve Küresel Denge Derneği iş birliğinde çevrim içi düzenlenen Yerelden Ulusala İklim Ağı Trakya Eğitim Toplantısı'nda "İklim Değişikliği ve Tarım" konulu sunum yaptı.

İklim değişikliğinin tarımsal üretime büyük etkileri olduğuna vurgu yapan Zaimoğlu, "İklim değişikliği tarımsal üretime meydan okumaktadır ve etkileri bölgesel odaklamaya ve üretim sisteminin türüne göre değişmektedir. Üretim kayıplarını ve ortaya çıkan potansiyelleri kullanmak için tarım yönetimine adaptasyonlar kaçınılmaz bir şekilde gerekli olacaktır." dedi.

"Üretim düşecek"

Zaimoğlu, iklim değişikliğine bağlı olarak gelecek yıllara yönelik yapılan projeksiyon çalışmalarının tarımsal üretimin düşeceğini öngördüğünü ifade etti.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin tarımsal üretimi ve çeşitliliği etkileyeceğini anlatan Zaimoğlu, "2050 projeksiyonuna göre, bugün ürettiğimiz ürünleri aynı enlem ve boylamda üretme şansına sahip olamayacağız. Bunu çok açıklıkla görüyoruz. Özellikle bu yıl pandemiyle birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu kuraklıkla birlikte çok net bir biçimde iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerini fark etmek durumunda kaldık." şeklinde konuştu.

Tarımsal üretimde düşecek

İklimsel sorunlara bağlı olarak tarımsal üretimin düşeceğini değerlendiren Zaimoğlu, şöyle devam etti:

"2100'e gelindiğinde Kuzey Amerika'da tarımsal verimin keskin bir şekilde düşeceği öngörülüyor. Latin Amerika'da balık türlerinin fizyolojisinde büyük değişiklikler olması ve mercan resiflerinin sistemsel çöküşlerinin olması bekleniyor. Avrupa'da yüksek sıcaklık ve nem artışı riskiyle hayvanların ölüm riskinin beklenenden çok olması daha fazla olabilir.

Asya'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle kıtanın büyük bölümünde yetiştirilen pirincin üretilemeyeceği bekleniyor. Deniz balıklarıyla ilgili ciddi bir düşüş bekleniyor. Kuzey Afrika'da azalan yaz yağmurları, orman büyümesini etkileyen su kıtlığı bekleniyor. Bütün bunlar bize gösteriyor ki gıda güvenliğinde ciddi bir problem yaşayacağız. Gıda güvenliği tüm dünyada en önemli problemlerin başında gelecek. Bu sorundan en çok sosyoekonomik düzeyi en düşük olan gruplar etkilenecek."

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