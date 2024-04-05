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"Kilit Kavşak" Kırıkkale’de bayram trafiği yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Mehmet Can Demirkaya  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
"Kilit Kavşak" Kırıkkale’de bayram trafiği yoğunluğu başladı Fotoğraf: Mehmet Can Demirkaya/AA

Kırıkkale

Ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafiğin aksamaması için denetimlerini arttırdı.

Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrolleri yapılıyor.

Trafik yoğunluğunun akşam ve yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

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