Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i kabul etti
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul etti.
Bakanlık, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'ın Pedersen'i Ankara'da kabul ettiğini bildirdi.
Görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.