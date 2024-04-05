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Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i kabul etti

Mehmet Şah Yılmaz  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i kabul etti

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul etti.

Bakanlık, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'ın Pedersen'i Ankara'da kabul ettiğini bildirdi.

Görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.

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