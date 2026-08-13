Kemer'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile 50 teknik personel ve yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Balıkesir

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yerleşim yerine yakın bir arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Kadıköy Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Edremit Kaymakam Vekili Muhammed Evlice, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerine yakın bir bölgede çıktığını belirtti.

Evlice, şunları söyledi:

“Hem orman hem de itfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Şu an yerleşim yerine yakın bölgede çok fazla sıkıntımız kalmadı. Ormanın arka taraflarına olan bölümlerde devam ediyor. Oraya da uçak ve helikopterlerimizin müdahalesi sürüyor. İnşallah kısa sürede kontrol altına alırız diye düşünüyoruz. Şu anda 7-8 vatandaşımızı tahliye ettik fakat mahalle boyutunda şu an gerek yok.”

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da yerleşim yerine yakın bölgedeki kısımda tehlike kalmadığını dile getirdi.

247 personelle müdahale sürüyor

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yangına 9 uçak, 6 helikopter, 12 arazöz, 9 itfaiye aracı, 19 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı ve 247 personelle müdahale edildiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Balıkesir Dursunbey'de arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın tamamen kontrol altında

Kurtlar Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 3 itfaiye aracı, 12 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 3 kepçe ve 115 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Dursunbey ilçemiz kırsalında çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştır. Fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Silivri

TEM Otoyolu'nun Silivri mevkisinde yerleşim alanına yakın noktada bulunan otluk ve ağaçlık alanda anız yakılması nedeniyle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle İstanbul'un farklı noktalarından çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine tedbir amacıyla bazı evler tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için karadan çalışma yürütürken hava unsurları da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun Silivri kesimindeki Edirne ve Ankara istikametlerinde trafik akışı kapatıldı, araçlar D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, trafik akışı tedbir amaçlı D-100 kara yolundan sağlanıyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında Silivri'nin Fener, Akören, Alipaşa mahalleleri arasında kalan otluk alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek TEM Otoyolu'na kadar ilerlediği belirtildi.

Bölgeye AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve sağlık birimlerine ait çok sayıda ekibin sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Yangına karadan ve havadan müdahale devam etmektedir. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu çift yönlü araç trafiğine kapatılmıştır. Otoyol çevresindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından araç trafiği kontrollü olarak sağlanmaya başlanmıştır. Otoyol üzerinde bulunan 1 dinlenme tesisi (Karbey), 1 çiftlik ve 1 yediemin hurda parkı tedbir amacıyla boşaltılmaktadır. Olayda an itibarıyla ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, ekiplerin yangına müdahalesi devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise olay yerinde yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık 9,5 kilometrekarelik alanda etkili olduğunu belirterek, yangının anız yakılması nedeniyle çıktığını söyledi.

Yaklaşık 70 itfaiye aracı ve 200 personelle yangına müdahale edildiğini belirten Aslan, yangının bazı metruk ve yeni yapılan binalara sıçradığını, ancak şu ana kadar can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını dile getirdi.

Aslan, "Yangın çıkan alan çok geniş. Tabii otların etkisiyle çok hızlı yayılıyor. Rüzgar olmasa çoktan söndürülmüştü. Şu an kontrol altında diyebiliriz. Her noktadan tedbirleri aldı arkadaşlarımız. İtfaiyeci arkadaşlarımıza da emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik

Bayırköy beldesi Taşçı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

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Bölgedeki bir kereste fabrikasının talaş deposuna sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle fabrikanın merkezine sıçramadan söndürüldü.

Ekiplerin, 4 helikopter, 16 arazöz, 7 su tankeri, 4 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 142 personelle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Aydın

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gencelli mevkisindeki yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü.

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Zorlu arazi koşulları ekiplerin mücadelesini zorlaştırdı.

Yangının havadan ve karadan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Gencelli mevkisinde dün çıkan orman yangınına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 11 helikopter ve 6 uçak ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edilmişti.