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Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 29 yaralı

Esma Küçükşahin, Sercan Küçükşahin   | 13.08.2021
Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 29 yaralı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Kayseri

Kayseri'nin Sarız ilçesinde, midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı.

A.B. (42) yönetimindeki 46 S 0773 plakalı midibüs, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu Bostanlık mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kazada, 29 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 10 yaralı ayakta tedavi görürken, 19 yaralı ise ilçedeki hastanede ilk müdahalenin ardından Kayseri'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Midibüstekilerin Kur'an kursu öğrencileri olduğu ve İstanbul'a geziye gittikleri öğrenildi.


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