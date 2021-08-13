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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Isparta Sütçüler'de yangından zarar gören köyü ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülke tarihinde görülmemiş büyük afetlerle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Bu afetlerin üstesinden gelirken bizim en büyük gücümüz milletimiz oldu." dedi.

Bilal Altıok, Yalçın Çelen   | 13.08.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Isparta Sütçüler'de yangından zarar gören köyü ziyaret etti Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Isparta

Çavuşoğlu, Burdur'un Bucak ilçesindeki Çobanpınarı köyünü ziyaret ettikten sonra 2 Ağustos'taki orman yangınında zarar gören Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisinde incelemelerde bulundu.

Çandır köyü meydanında vatandaşlarla buluşan Çavuşoğlu, yangından etkilenen mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Çavuşoğlu, diğer bakanların sel bölgesinde olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, ülke tarihinde görülmemiş büyük afetlerle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Bu afetlerin üstesinden gelirken, bizim en büyük gücümüz milletimiz oldu." diye konuştu.

Vatandaşların evleri, bahçeleri yanarken bile yangın söndürme ekiplerine yardımcı olduklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Rabbim beterinden saklasın. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Antalya'daki yangında 7 vatandaşımız vefat etti. 2 orman işçimiz şehit oldu. Muğla'da genç bir kardeşimiz yangın söndürenlere su götürürken maalesef vefat etti." ifadesini kullandı.

"Az hasarlı olanların tamiri için de gerekli bütçemiz var"

Çandır köyü Yazılı Kanyon bölgesinde de hasarlar olduğuna, bu hasarların tespitinin yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız sahaya iniyor, sizlerin de destekleriyle hasar tespitlerinin tam olarak yapılması önemli. Burada gördüğümüz kadarıyla 9 tane ağır hasarlı yıkılmış ev var. 8 az hasarlı toplamda 17 konut var. Yıkılmayan ağır hasarlı olanlar da yıkılacak yenisi yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız diğer afet ve deprem bölgelerinde olduğu gibi yangın bölgelerinde de yapılacak evler hakkında sizlere bilgi verecekler. Vatandaşımızın istediğine, tercihine göre yanan evin yerine yeni evlerini yapacağız. Az hasarlı olanların tamiri için de gerekli bütçemiz var."

Çavuşoğlu, evler yapılırken talep eden tüm vatandaşlara AFAD tarafından yaşam konteynerlerinin verileceğini vurgulayarak, bunun geçici tedbirler olduğunu, kalıcı olan evlerin yapılacağı anlattı.

Tarımla ilgili de hasar tespitlerinin yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu, yangında zarar gören fidanların da temin edileceğini, ortaya çıkan hasardan dolayı devletin ödeme yapacağını dile getirdi.

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