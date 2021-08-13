Bartın'da selden etkilenen alanlarda çalışmalar sürüyor
Bartın'ın Ulus ilçesinde selden zarar gören vatandaşların yaraları ekiplerin yardımıyla sarılıyor.
Bartın
Kumluca beldesi Zafer köyünde, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediye ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor.
Çalışmalara kolluk kuvvetlerinin yanı sıra köylüler destek veriyor.
Ekipler, köyün iki yakasını ayıran köprünün yıkılmasının ardından geçici köprü inşasını da sürdürüyor.
Beton bloklarla inşa edilecek köprü için iş makineleri suda temizlik çalışması yaptı.
Ekiplerin çalışması drone ile görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.