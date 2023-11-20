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Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yangında, alevlerin sıçradığı domates serası zarar gördü.

Talip Demirci  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya

Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşim yerine yakın sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yeşilköy, Ova ve Kınık mahallelerinin kesiştiği Göl mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir ve Kaş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin sıçradığı domates serasında zarar oluştu.

Yerleşim yerlerine ve seralara yakın bölgedeki yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sazlık alanın bataklık olması nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

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