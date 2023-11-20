Dolar
28.77
Euro
31.48
Altın
1,971.74
ETH/USDT
2,037.70
BTC/USDT
37,303.00
BIST 100
7,946.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Fırtınanın vurduğu Karadeniz Ereğli'de eğitime 2 gün ara

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Mustafa Kemal Bektaş  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Fırtınanın vurduğu Karadeniz Ereğli'de eğitime 2 gün ara

Zonguldak

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenin Karadeniz Ereğli ilçe genelinde 21 Kasım Salı ve 22 Kasım Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihlerde 2 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

16. Hamsi Festivali ertelendi

Öte yandan Karadeniz Ereğli Belediyesince 25-26 Kasım'da yapılması planlanan 16. Hamsi Festivali ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ereğli Belediyesi, tarihinin en büyük doğal afetini yaşayan kentte yaraların sarılması, afetin izlerinin silinmesi için tüm ekipleriyle seferber oldu. Alınan karar gereği, daha önce 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacağı açıklanan 16. Hamsi Festivali, ucu açık ileri tarihe ertelendi. Belediyenin bu süreçte önceliği afetin kente verdiği hasarları tüm birimleriyle gidermek olacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırtınanın vurduğu Karadeniz Ereğli'de eğitime 2 gün ara
Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Abant Gölü Milli Parkı'nda yürüyüş yolları ve iskeleler karla kaplandı
AK Parti'li Keşir: Sıcak yuvasında olması ve parkta oynaması gereken çocuklar, vahşi bir işgalin en yakın şahitleri
Milli Savunma Bakanı Güler: Milletimizin fedakarlıkla yurt savunmasına tahsis ettiği her kuruşu titizlikle kullanacağız

Benzer haberler

Fırtınanın vurduğu Karadeniz Ereğli'de eğitime 2 gün ara

Fırtınanın vurduğu Karadeniz Ereğli'de eğitime 2 gün ara

Fırtına ve sağanağın vurduğu Zonguldak'ta birçok yapıda hasar oluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Fırtına, aşırı yağış ve sel olaylarında 9 vatandaş hayatını kaybetti

Zonguldak açıklarında batan gemide görevli bir denizcinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak açıklarında batan gemide görevli bir denizcinin cansız bedenine ulaşıldı
Bakan Yerlikaya, Zonguldak'ta iletişimin kesildiği geminin battığını bildirdi

Bakan Yerlikaya, Zonguldak'ta iletişimin kesildiği geminin battığını bildirdi
AFAD'dan Zonguldak'ta fırtınadan etkilenen gemilerle ilgili açıklama

AFAD'dan Zonguldak'ta fırtınadan etkilenen gemilerle ilgili açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet