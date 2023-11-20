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Abant Gölü Milli Parkı'nda yürüyüş yolları ve iskeleler karla kaplandı

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda yoğun yağışın ardından kar manzaraları oluştu.

Zafer Göder  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Abant Gölü Milli Parkı'nda yürüyüş yolları ve iskeleler karla kaplandı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Milli parkta dün gün boyunca süren yağışın ardından kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Bu sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı, öğleden sonra yeniden bölgeye hakim oldu.

Parkı çevreleyen dağlar ve ağaçlar ile göl etrafındaki yürüyüş yolları ve iskeleler karla kaplandı.

Günübirlik ya da konaklamak için gelen tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaptı, bazı ziyaretçiler kaldıkları otellerin bahçelerinde karın keyfini çıkardı.

Abant'a arkadaşlarıyla Bursa'dan gelen İsa ve Tuğçe Tüzel çifti, Abant'ın çok güzel ancak soğuk olduğunu ifade etti. Buraya daha önce geldiklerinde kar olmadığı anlatan Tüzel çift, bundan sonra daha sık gelmeyi planladıklarını söyledi.

Sedef Yılmaz ise Abant'ı çok beğendiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla gezmeye geldik. Burası beklediğimizden çok daha güzel. Ortam ve diğer şeyler çok güzel ancak çok soğuk." dedi.

Bölgedeki otelin yetkilisi İbrahim Bayram, Abant'ın her mevsim güzel olduğuna değinerek, "Dört mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor ama kış mevsiminde çok daha güzel. Vatandaşları Abant'a davet ediyoruz. Bu güzelliği görmelerini, kartpostal gibi karla giydirilmiş Abant'ın güzelliklerini yaşamalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayram, mevsim itibariyle bölgedeki otellerin doluluk oranlarının yüzde 85-90 seviyelerinde seyrettiğini kaydetti.

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