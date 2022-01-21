Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 186 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Kastamonu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 186, Hakkari'de 145, Ovacık'ta 140, Palandöken'de 125, Yedi Kuyular'da 124, Erciyes'te 110, Denizli'de 105, Keltepe ve Hazarbaba'da 96, Yıldız Dağı'nda 92, Uludağ'da 86, Haserek'te 84, Çambaşı'nda 80, Mersivan'da 75, Zigana'da 70, Davraz'da 67, Kop'ta 60, Ilgaz'da 59, Sarıkamış ve Ergan'da 58, Saklıkent'te 48, Muş'ta 44, Yıldıztepe'de 42, Konaklı'da 41, Yalnızçam'da 27, Murat Dağı ve Elmadağ'da 25, Salda'da 13 ve Akdağ'da 8 santimetre ölçüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.