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Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 186 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Özgür Alantor   | 21.01.2022
Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

Kastamonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 186, Hakkari'de 145, Ovacık'ta 140, Palandöken'de 125, Yedi Kuyular'da 124, Erciyes'te 110, Denizli'de 105, Keltepe ve Hazarbaba'da 96, Yıldız Dağı'nda 92, Uludağ'da 86, Haserek'te 84, Çambaşı'nda 80, Mersivan'da 75, Zigana'da 70, Davraz'da 67, Kop'ta 60, Ilgaz'da 59, Sarıkamış ve Ergan'da 58, Saklıkent'te 48, Muş'ta 44, Yıldıztepe'de 42, Konaklı'da 41, Yalnızçam'da 27, Murat Dağı ve Elmadağ'da 25, Salda'da 13 ve Akdağ'da 8 santimetre ölçüldü.

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