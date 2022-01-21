Dolar
13.40
Euro
15.20
Altın
1,841.65
ETH/USDT
2,799.00
BTC/USDT
38,468.00
BIST 100
1,995.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu
logo
Gündem

TEİAŞ: Mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacak

Nuran Erkul Kaya   | 21.01.2022
TEİAŞ: Mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacak

İstanbul

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), elektrik arz talep dengesinin sağlanması amacıyla iletim ve dağıtım sistemine bağlı mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacağını bildirdi.

TEİAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Ağrı ili Gürbulak ilçesi doğal gaz boru hattı arızası nedeniyle doğal gaz kombine çevrim santrallerine kısıntı uygulanacağı anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Elektrik arz talep dengesinin sağlanması maksadıyla gerek iletim sistemine gerek ise dağıtım sistemine bağlı mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacaktır. Hangi kullanıcılara kısıntı uygulanacağı ve kısıntı miktarı ile ilgili dağıtım şirketleri ve teşekkülümüz tarafından bilgilendirme yapılacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polonya'da "Kovid-19'dan ölüm" sayısı 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kayıp oldu
Yunanistan'da Omicron'un alt versiyonunun tespit edildiği ileri sürüldü
Almanya’da son 24 saatte 140 bin 160 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı görüldü
Avusturya, Avrupa'da kapsamlı Kovid-19 aşı zorunluluğu uygulayacak ilk ülke oldu

Benzer haberler

TEİAŞ: Mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacak

TEİAŞ: Mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacak

Petrol zengini Nijerya'da halkın yüzde 60'ı elektriksiz

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 7 bin 816 megavata ulaştı

Uluslararası Enerji Ajansı: Elektrik talebindeki hızlı artış 3 yıl daha yüksek fiyatlar ve emisyonlara neden olabilir

Uluslararası Enerji Ajansı: Elektrik talebindeki hızlı artış 3 yıl daha yüksek fiyatlar ve emisyonlara neden olabilir
Elektrik fiyatları tüm dünyada artıyor

Elektrik fiyatları tüm dünyada artıyor
Türkiye'de elektrik tüketimi geçen yıl yüzde 12 arttı

Türkiye'de elektrik tüketimi geçen yıl yüzde 12 arttı