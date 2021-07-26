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Kartal'da yangında 9 tekne hasar gördü

Kartal'da balıkçı barınağında bağlı teknelerde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 9 teknede hasar oluştu.

Metin Tokgöz   | 26.07.2021
Kartal'da yangında 9 tekne hasar gördü

İstanbul

Kartal'da balıkçı barınağında bağlı teknelerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dragos'taki balıkçı barınağında bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki diğer teknelere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin de denizden müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle 9 teknede büyük çapta hasar oluştu.

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