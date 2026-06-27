İstanbul'da "ÖNDER Gençlik 2026 Kapanış Programı" düzenlendi

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından derneğin 2025-2026 yılını anlatan sinevizyon gösterimiyle başladı.

ÖNDER Gençlik Başkanı Muhammed Ali Çiçek, derneğin alt kuruluşlarınca yıl boyunca düzenlenen etkinlikler ve faaliyetlere ilişkin sunum yaptı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, programdaki konuşmasında, imam hatipli olmanın bir çekim gücü ve cazibesinin olması, öğrencilerin ise kendini özel hissetmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de imam hatip ortaokullarını ve liselerini yapan hayırseverlerin bu okulları fiziki imkanlarla donattıklarını aktaran Erdoğan, "Zaman zaman başka kesimlerden, bakanlarımıza, siyasetçilerimize, Cumhurbaşkanımıza eleştiriler geldi, 'İmam hatiplere özel muamele ediyorsunuz. İmam hatip binalarını diğer binalardan daha güzel yapıyorsunuz.' diye. Halbuki bilmiyorlar bu siyasetin, devletin değil, imam hatiplere gönül vermiş bir camianın eseri. Bu okullarda yemek veya yurt imkanının olması işte bu hayırseverlerin, imam hatiplere gönül vermiş insanların emekleri neticesinde. İmam hatiplilerin Türkiye'deki bütün diğer okullara göre en büyük avantajı da onlara sahip çıkan bir camiasının varlığı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, imam hatiplilerin sosyal ve kültürel hayat ile spor alanında daha faal, bu anlamda öğrencilerin daha özgüven sahibi olmasında bu camianın ve sosyal çevrenin ne kadar önemli bir katkısı olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Bu süreci altyapıdan üstyapıya yükselen bir piramit gibi gördüklerini aktaran Erdoğan, imam hatipli olmanın farkını daha da ileri taşıyarak, başarılı öğrencilerin bu okulları tercih etmesini ve kendilerini İstanbul Erkek, Galatasaray ya da Kabataş gibi köklü okullardan mezun öğrencilerden geri değil, daha güçlü bir noktada görmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

"Hak ettiğimizi almak için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz"

Bilal Erdoğan, ÖNDER'in eğitim programlarının, katılımcı 4 bini aşkın imam hatipli öğrencinin daha özgüvenli bir duruşa sahip olmasına vesile olacağına inandığını ifade ederek, "Bu mücadelenin çok daha güçlü bir şekilde sürmesine ihtiyacımız var. Hakkımızı savunma noktasında, haklı noktada durduğumuz için üstün olduğumuzu bileceğiz. Kesinlikle hak ettiğimizi almak için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Türkiye'de normalleşmenin gereği olduğunu düşündüğüm için bunu söylüyorum." diye konuştu.

Ülkede zaman zaman kutuplaşma ve ayrımcılık tartışmalarının yapıldığını belirten Erdoğan, asıl meselenin bu toprakları vatan yapan ortak değerlerin anlaşılması ve yaşatılması olduğunu, bu değerlerin etrafında güçlü bir birliktelik kurulmadığı sürece ülkenin her dönemde çeşitli risklerle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

Erdoğan, gençlerin bu değerleri benimseyerek hayatlarına yansıtmalarının önemli bir sorumluluk olduğunu, bu anlayışla hareket edenlerin de ülkenin gerçekliği ve geleceği açısından önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır verdiği normalleşme mücadelesine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Herkesin yavaş yavaş nerede durduğunu anladığı bir normale doğru ilerliyoruz. Bunun için elbette ki Cumhurbaşkanımızın 'One minute.' çıkışını hatırlayın. O zaman Türkiye bugünün değil, 2009'un Türkiye'si. Cumhurbaşkanımızın 15-20 yıldır 'Dünya beşten büyüktür.' çıkışını düşünün. Yani dünya çapında bir iddiada bulunuyoruz. Eğer bu emaneti yüklendiysek, o zaman bu emanetin hakkını vermek zorundayız. Bulunduğunuz her alanda sizden mücadele, cesaret, duruş, dirayet istiyorum. İnanın böyle olduğu zaman Türkiye'deki normalleşme gerçekleşecek ve Türkiye, Türkiye olduğu zaman Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmeye bir adım yaklaşmış olacağız."

"Türkiye Yüzyılı'nı imar edecek gençler sizlersiniz"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalkantılı bir dönemden geçen dünyada ülkeye sürekli istikamet çizmesinin, ahlaki ve insani değerleri olan politikalar üretmesinin ülke için büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda ülkedeki gençlere değer veren hizmetler yapmasının da önemini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı'na değinen Dağlıoğlu, "Türkiye Yüzyılı'nı imar edecek gençler sizlersiniz. 2003 yılından sonra geçtiğimiz 23 yıllık dönemde 'köprü' diye adlandırılan ülkemizi, bölgesel bir merkez haline getirmeyi başardık. Türkiye artık bölgesel bir etki merkezi olmayı başarmış bir ülke. Türkiye Yüzyılı'nda da Türkiye'yi küresel bir güç merkezi yapacağız. Bunu sizlerle yapacağız." ifadelerini kullandı.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise Türkiye'nin geleceğinde gençlerin önemli bir rol üstleneceğini belirterek, imam hatip neslinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülkenin inşasında etkin olacağına inandığını dile getirdi.

Zorlu süreçlerden geçilerek bugün daha nitelikli, kaliteli ve geleceğe odaklanan bir dönemin başlangıcına gelindiğini anlatan Ceylan, imam hatipli kadroların geçmişte önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nı da ihya ve inşa edecek kadroların gençler olacağına inanıyoruz. Bu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ve insanlığın umudu olacak bir yürüyüş." dedi.

Ceylan, değişim ve dönüşümün öncülerinin her zaman gençler olduğuna dikkati çekerek, gençlerin adalet ve merhamet temelli yeni bir dünya anlayışının inşasında sorumluluk taşıdığını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin ÖNDER'leri 3. Kademe mezunu Elif Bilge Erdem ve TEKNO Genç Girişimcilik Okulu mezunu Enes Ekinci de programda birer konuşma yaptı.

Programda, ÖNDER Gençlik bünyesinde ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan, eğitim, kişisel gelişim ve mentörlüğü içeren "Finans Genç", "Hukuk Genç", "Tekno Genç", "Kılavuz Gemisi", "Türkiye'nin Önderleri", "Mars Sosyal Girişimcilik Projesi" ve "Şampiyonlar Turnede" programlarını tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Daire Başkanı Tarık Akın, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Anadolu Ajansı (AA) Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın, Turkcell Çalışan Deneyimi Direktörü Nurullah Er ve Kartal Eğitim Vakfı Başkanı ⁠Ahmet Bayraktutar ile çok sayıda imam hatipli ile mezun öğrenciler de programa katıldı.

Hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından program sona erdi.